О'Хара призвал отменить последний перед ЧМ-2022 тур Премьер-Лиги

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара призвал Премьер-Лигу отменить последний перед Чемпионатом Мира в Катаре тур.

Повредив заднюю поверхность бедра в матче Лиги Чемпионов против загребского "Динамо" накануне, защитник "Челси" Бен Чилуэлл стал очередным игроком английской сборной, чье участие на ЧМ-2022 оказалось под вопросом.



И О'Хара опасается, что еще это не предел, учитывая невероятную плотность календаря для игроков больших команд.



"Это серьезная проблема для сборной Англии. Игроки выбывают из строя словно мухи".



"Мы пытаемся втиснуть большое количество матчей до начала Чемпионата Мира, в том числе важных матчей".



"Обычно ты играешь матчи Кубка Лиги и можешь давать игрокам передышку, но здесь речь идет о матчах Лиги Чемпионов, которые обычно играют в декабре. Они участвуют в каждом из них!"



"Большие игроки должны играть все эти матчи, чтобы помочь своим клубам пройти дальше".



"Следует отменить последний тур Премьер-Лиги перед Чемпионатом Мира. Дайте им небольшую передышку. Премьер-Лига должна эта сделать, а если нет, то должна вмешаться FA", — сообщил О'Хара talkSPORT.