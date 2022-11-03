Агент предупредил "Челси" и "Ливерпуль" насчет цены за Кварацхелию

Агент Хвичи Кварацхелии предупредил "Челси" и "Ливерпуль", что вингер "Наполи" будет стоить 86 миллионов фунтов.

"Челси" и "Ливерпуль" — лишь два из числа клубов, проявляющих интерес к Кварацхелии, который выдающимся образом проводит этот сезон, забив восемь голов и отдав 10 результативных передач после своего перехода из батумского "Динамо".



И если "Наполи" Хвича обошелся в 8.6 млн. фунтов, то теперь 21-летний грузин, получивший в Неаполе прозвище "Кварадона", оценивается на порядок дороже.



"Знаете, безумная вещь в том, что сейчас он делает все то же самое, что делал в России и Европе в последнюю пару лет".



"Он перешел в "Наполи", и он великолепен. Люди говорят о 100 миллионах евро".



"На мой взгляд, если он продолжит в том же духе до конца сезона — они ни за что не продадут его в январе — и в следующем сезоне, то он определенно достигнет ценника в 100 миллионов евро", — цитирует агента Кристиана Эмиля Evening Standard.