Пау Торрес стал целью номер один для "Виллы"

"Астон Вилла" сделала защитника "Вильярреала" Пау Торреса своей трансферной целью номер один.

Именно из "Вильярреала" в "Астон Виллу" едва перебрался главный тренер Унаи Эмери, который накануне провел свое первое занятие с бирмингемской командой.



Как утверждает Football Insider, теперь Эмери готов позвать за собой Торреса, который давно находится на радаре у клубов Премьер-Лиги — например, прошлым летом заполучить Пау пытался "Тоттенхэм".



"Вилла" рассчитывает, что суммы около 40 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения 25-летнего испанца в январе.



В "Вильярреале" Торрес, чей контракт действителен до 2024 года, является ключевым игроком, выходя в стартовом составе на ве 12 матчей команды в Ла Лиге.