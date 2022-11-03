Джо Коул оценил дебют Закариа за "Челси"

Денис Закариа Бывший игрок "Челси" Джо Коул высоко оценил дебют полузащитника Дениса Закариа за "синих".

Спустя два месяца после перехода из "Ювентуса" на правах аренды Закариа, наконец, дебютировал за "Челси", получив место в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов против загребского "Динамо".

Денис уверенно провел матч и даже стал автором победного гола (2:1), весьма понравившись Коулу.

"Думаю, он был превосходен. Думаю, он успевал везде на поле, и ты невольно следил за ним, потому что это был его первый матч".

"Думаю, он показал себя идеальным партнером для Жоржиньо. Находясь рядом, Жоржиньо добавил ему опыта, а сам он успевал везде и даже забил гол, что стало бонусом", — сообщил Коул BT Sport.


Метки Закариа, Коул, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 179



Поиск: