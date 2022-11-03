МЮ планирует обойтись без приобретений в январе

"Манчестер Юнайтед" планирует обойтись без приобретений в зимнее трансферное окно.

Ранее ходили слухи, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг надеется получить хороший трансферный бюджет в январе, чтобы ускорить развитие своего проекта.



Однако Manchester Evening News утверждает, что Тен Хаг снова сможет пригласить новичков в свою команду уже следующим летом.



Дело в том, что только минувшим летом "Юнайтед" инвестировал 225 миллионов фунтов в укрепление состава, и это значительно больше, нежели планировалось изначально.



Поэтому сейчас "красные дьяволы" присматривают игроков с прицелом на следующее лето, и среди их приоритетных задач приглашение правого защитника и забивного нападающего.