Каземиро рассказал, чем его удивил Тен Хаг

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро рассказал, чем больше всего его удвивил главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг.

Каземиро прибыл в "Юнайтед" минувшим летом после того как со своим предыдущим клубом "Реалом" пять раз выиграл Лигу Чемпионов, поработав в Мадриде с Зинедином Зиданом и Карло Анчелотти.



Несмотря на это, Тен Хаг все равно смог удивить 30-летнего бразильца, который верит, что "дьяволы" находятся на правильном пути.



"И хотя мне только 30, я достаточно давно в футболе, и его (Тен Хага) одержимость тем, чтобы побеждать, удивила меня больше всего".



"Думаю, у него много сильных качеств. Все мы знаем, что это требующий времени процесс, и мы растем вместе".



"Мы хотим побеждать, и он одержим тем, чтобы учить нас и делать нас лучше с миллиметровой точностью. Такого рода одержимость тем, чтобы побеждать, я встречал только у очень немногих тренеров", — цитирует Каземиро Sky Sports.