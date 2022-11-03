"Юнайтед" вернется за Беллингемом

"Манчестер Юнайтед" сделал полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема одной из своих приоритетных целей на следующее лето.

Летом 2020 "Юнайтед" уже пытался купить Беллингема. Сэр Алекс Фергюсон лично провел тур по тренировочной базе для Джуда, однако тот шокировал "красных дьяволов", предпочтя отправиться в Дортмунд.



С тех пор Беллингем заслужил репутацию одного из лучших полузащитников в мировом футболе, хотя Джуду только 19 лет, и вся карьера у него еще впереди.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, "Юнайтед" продолжал внимательно следить за успехами Беллингема все это время, и в конце сезона "дьяволы" будут готовы предпринять новую попытку заполучить Джуда.



За последние недели спортивный директор "Юнайтед" Джон Мерто провел несколько встреч с главным тренером Эриком Тен Хагом, обсуждая трансферные планы клуба на следующее лето. И Беллингем был избран одной из приоритетных целей для "дьяволов".



Вместе с тем боссы клуба с "Олд Траффорд" понимают, что у них будут реалистичные шансы заполучить оцениваемого в 100 миллионов фунтов Беллингема только в случае попадания в Лигу Чемпионов.