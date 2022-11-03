Мартинелли — о новом контракте: "Мне нужна только ручка!"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли подтвердил свою готовность заключить новый контракт с лондонским клубом.

Этот сезон Мартинелли начал основным игроком "Арсенала", забив пять голов и отдав две результативные передачи в 12 матчах Премьер-Лиги.



От действующего контракта Габриэля остается только один полный год, и ранее осенью появились слухи, что за ситуацией вокруг 21-летнего бразильца наблюдает "Челси".



Однако Мартинелли совершенно не планирует менять клуб, прекрасно себя чувствуя в "Арсенале".



"Я очень счастлив в "Арсенале". Я говорил это уже много раз. Это мой клуб. Мне нравится здесь. Я люблю этот город, люблю этот клуб, люблю все, что связано с "Арсеналом". Поэтому да, я хочу остаться, и я очень счастлив".



"Мне нужна только ручка (чтобы подписать новый контракт)!" — цитирует Мартинелли Daily Mirror.