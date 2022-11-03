Чилуэлл рискует пропустить ЧМ-2022

Левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл стал очередным игроком сборной Англии, чье участие на Чемпионате Мира в Катаре оказалось под вопросом.

25-летний Чилуэлл вышел в стартовом составе "Челси" на матч Лиги Чемпионов против загребского "Динамо" в среду вечером, однако уже в компенсированное время у Бена возникли проблемы с задней поверхностью бедра.



Со "Стэмфорд Бридж" Чилуэлл и вовсе уезжал на костылях, поэтому после победы 2:1 главный тренер "синих" Грэм Поттер был расстроен из-за своего подопечного.



"Это выглядит скверно. Это удар по нам, и это единственная плохая вещь этим вечером. Неприятно видеть, когда случаются такого рода вещи".



"Скрестим пальцы и будем надеяться, что углубленное обследование не покажет серьезной травмы. Мы должны надеяться. Но ясное дело, мы расстроены", — цитирует Поттера BBC.