Закариа принес "Челси" победу над "Динамо"

Гол дебютанта Дениса Закариа принес "Челси" волевую победу в домашнем противостоянии с загребским "Динамо" — 2:1.

В стартовом составе "синих" дебютировал арендованный у "Ювентуса" полузащитник Денис Закариа. Эдуар Менди вернулся на ворота. Также с первых минут появились Калиду Кулибали, Сесар Аспиликуэта, Бен Чилуэлл, Жоржиньо и Пьер-Эмерик Обамеянг.



Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" открыли гости, сделав это уже на седьмой минуте. После навеса с фланга в штрафную Аспиликуэта не лучшим образом поборолся на втором этаже, потому что отскочивший мяч достался Бруно Петковичу, который с близкого расстояния поразил ворота головой — 0:1.



"Челси" пошел отыгрываться и на 18-й минуте сравнял счет. Обамеянг пяткой отпасовал мяч на Стерлинга в штрафной, а Рахим оторвался от опекуна и пробил низом в притирку со штангой — 1:1.



Хозяева почувствовали себя увереннее, продолжив искать счастье в атаках, и на 30-й минуте вышли вперед. Это Закариа в районе 11-метровой отметки дождался паса назад и пробил в касание — 2:1.



В целом "Челси" охотно играл сам и давал играть своему сопернику. В начале второго тайма Менди продемонстрировал свое мастерство, отразив удар головой Бошко Шутало. В ответ на это Обамеянг пробил с дистанции в перекладину.



У хозяев были и другие шансы, чтобы забить еще, но мяч упорно не шел в ворота "Динамо". В итоге счет уже не изменился.



Благодаря тому, что все турнирные задачи были решено досрочно, "Челси" получил редкую возможность сыграть в свое удовольствие. Не все получалось, но победу "синие" одержали, проявив характер.



"Челси" (Англия) — "Динамо Загреб" (Хорватия) — 2:1 (2:1)



Голы: Стерлинг 18, Закариа 30 — Петкович 7.



"Челси": Менди, Аспиликуэта, Кулибали (Силва 65), Чалоба, Стерлинг (Пулишич 83), Жоржиньо, Закариа (Лофтус-Чик 71), Чилуэлл, Маунт, Хаверц (Галлахер 64), Обамеянг (Бройя 64).



"Динамо Загреб": Ливакович, Ристовски (Эмрели 69), Шутало, Перич, Мишич, Мохаррами, Иванушец, Адеми (Булат 83), Любичич, Петкович (Дрмич 83), Оршич (Шпикич 89).



Предупреждения: Кулибали — Мишич, Иванушец, Мохаррами.