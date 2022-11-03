Закариа принес "Челси" победу над "Динамо"

Денис Закариа Гол дебютанта Дениса Закариа принес "Челси" волевую победу в домашнем противостоянии с загребским "Динамо" — 2:1.

В стартовом составе "синих" дебютировал арендованный у "Ювентуса" полузащитник Денис Закариа. Эдуар Менди вернулся на ворота. Также с первых минут появились Калиду Кулибали, Сесар Аспиликуэта, Бен Чилуэлл, Жоржиньо и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" открыли гости, сделав это уже на седьмой минуте. После навеса с фланга в штрафную Аспиликуэта не лучшим образом поборолся на втором этаже, потому что отскочивший мяч достался Бруно Петковичу, который с близкого расстояния поразил ворота головой — 0:1.

"Челси" пошел отыгрываться и на 18-й минуте сравнял счет. Обамеянг пяткой отпасовал мяч на Стерлинга в штрафной, а Рахим оторвался от опекуна и пробил низом в притирку со штангой — 1:1.

Хозяева почувствовали себя увереннее, продолжив искать счастье в атаках, и на 30-й минуте вышли вперед. Это Закариа в районе 11-метровой отметки дождался паса назад и пробил в касание — 2:1.

В целом "Челси" охотно играл сам и давал играть своему сопернику. В начале второго тайма Менди продемонстрировал свое мастерство, отразив удар головой Бошко Шутало. В ответ на это Обамеянг пробил с дистанции в перекладину.

У хозяев были и другие шансы, чтобы забить еще, но мяч упорно не шел в ворота "Динамо". В итоге счет уже не изменился.

Благодаря тому, что все турнирные задачи были решено досрочно, "Челси" получил редкую возможность сыграть в свое удовольствие. Не все получалось, но победу "синие" одержали, проявив характер.

"Челси" (Англия) — "Динамо Загреб" (Хорватия) — 2:1 (2:1)

Голы: Стерлинг 18, Закариа 30 — Петкович 7.

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Кулибали (Силва 65), Чалоба, Стерлинг (Пулишич 83), Жоржиньо, Закариа (Лофтус-Чик 71), Чилуэлл, Маунт, Хаверц (Галлахер 64), Обамеянг (Бройя 64).

"Динамо Загреб": Ливакович, Ристовски (Эмрели 69), Шутало, Перич, Мишич, Мохаррами, Иванушец, Адеми (Булат 83), Любичич, Петкович (Дрмич 83), Оршич (Шпикич 89).

Предупреждения: Кулибали — Мишич, Иванушец, Мохаррами.


Метки Динамо Загреб, Лига Чемпионов, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2022 00:55

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Последние комментарии:




  1. iskander8sg 03.11.2022 01:48 # iskander8sg
    Макаку, которая бегала по Вене и донимала беженок из Украины, 14 октября власти Германии закрыли в обезьяннике, отобрав средства связи.
    Кацапская тупость, всегда может)

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  2. bembo 03.11.2022 01:30 # bembo
    Жиру до сих пор топ.
    Лукаку все еще ЛОХ

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  3. thegodfather 03.11.2022 01:23 # thegodfather
    шо там, ЧЕЛСИ-ПСЖ по классике? ТИАГО СИЛВА ИН ДА ХАУС ЕПТА

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  4. thegodfather 03.11.2022 01:05 # thegodfather
    вовремя канешн чм и этот перерыв.
    во-первых до ТО еще 2 месяца, во вторых у пенсов травм просто нее6ическое количество.
    а так по хорошему к концу ЧМ КАНТЕ , ДЖЕЙМС по идее должны быть в строю, плюс думаю еще какой-то троссард зимой придет.
    ПО сути этот перерыв для Челси вовремя.

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  5. takernotagiver 03.11.2022 01:04 # takernotagiver
    Бенфика первая по количеству мячей на выезде

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  6. dexter 03.11.2022 01:03 # dexter
    Ля, захожу на фупел раз в месяц, не успеваю оглядеться, как Артурка бежит нюхать очко, оборачиваюсь, а наркот без спроса минет делает. Так пинсом не долго стать...

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  7. brown-ale 03.11.2022 01:02 # brown-ale
    Игра гавно, атака беззуба. Поттербол в деле!

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  8. thegodfather 03.11.2022 01:01 # thegodfather
    ваще пое6ать на этот говноматч и его результат.
    главный итог : закария на троне, поттер на страпоне.


    вы мне лучше скажите, псж - бенфика будет переигровка за 1 место?))))))) или тупо по алфавиту?

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  9. skydreams 03.11.2022 00:59 # skydreams
    Всех с победой ФК "ИНВАЛИДСИ"!

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  10. takernotagiver 03.11.2022 00:59 # takernotagiver
    Закария - новый хахаль Артурика

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  11. mancityman 03.11.2022 00:59 # mancityman
    Как же его чечены ебут

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