Закариа принес "Челси" победу над "Динамо"
Гол дебютанта Дениса Закариа принес "Челси" волевую победу в домашнем противостоянии с загребским "Динамо" — 2:1.
В стартовом составе "синих" дебютировал арендованный у "Ювентуса" полузащитник Денис Закариа. Эдуар Менди вернулся на ворота. Также с первых минут появились Калиду Кулибали, Сесар Аспиликуэта, Бен Чилуэлл, Жоржиньо и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Счет в матче на "Стэмфорд Бридж" открыли гости, сделав это уже на седьмой минуте. После навеса с фланга в штрафную Аспиликуэта не лучшим образом поборолся на втором этаже, потому что отскочивший мяч достался Бруно Петковичу, который с близкого расстояния поразил ворота головой — 0:1.
"Челси" пошел отыгрываться и на 18-й минуте сравнял счет. Обамеянг пяткой отпасовал мяч на Стерлинга в штрафной, а Рахим оторвался от опекуна и пробил низом в притирку со штангой — 1:1.
Хозяева почувствовали себя увереннее, продолжив искать счастье в атаках, и на 30-й минуте вышли вперед. Это Закариа в районе 11-метровой отметки дождался паса назад и пробил в касание — 2:1.
В целом "Челси" охотно играл сам и давал играть своему сопернику. В начале второго тайма Менди продемонстрировал свое мастерство, отразив удар головой Бошко Шутало. В ответ на это Обамеянг пробил с дистанции в перекладину.
У хозяев были и другие шансы, чтобы забить еще, но мяч упорно не шел в ворота "Динамо". В итоге счет уже не изменился.
Благодаря тому, что все турнирные задачи были решено досрочно, "Челси" получил редкую возможность сыграть в свое удовольствие. Не все получалось, но победу "синие" одержали, проявив характер.
"Челси" (Англия) — "Динамо Загреб" (Хорватия) — 2:1 (2:1)
Голы: Стерлинг 18, Закариа 30 — Петкович 7.
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Кулибали (Силва 65), Чалоба, Стерлинг (Пулишич 83), Жоржиньо, Закариа (Лофтус-Чик 71), Чилуэлл, Маунт, Хаверц (Галлахер 64), Обамеянг (Бройя 64).
"Динамо Загреб": Ливакович, Ристовски (Эмрели 69), Шутало, Перич, Мишич, Мохаррами, Иванушец, Адеми (Булат 83), Любичич, Петкович (Дрмич 83), Оршич (Шпикич 89).
Предупреждения: Кулибали — Мишич, Иванушец, Мохаррами.
03.11.2022 00:55
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Последние комментарии:
Макаку, которая бегала по Вене и донимала беженок из Украины, 14 октября власти Германии закрыли в обезьяннике, отобрав средства связи.
Кацапская тупость, всегда может)
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Жиру до сих пор топ.
Лукаку все еще ЛОХ
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шо там, ЧЕЛСИ-ПСЖ по классике? ТИАГО СИЛВА ИН ДА ХАУС ЕПТА
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вовремя канешн чм и этот перерыв.
во-первых до ТО еще 2 месяца, во вторых у пенсов травм просто нее6ическое количество.
а так по хорошему к концу ЧМ КАНТЕ , ДЖЕЙМС по идее должны быть в строю, плюс думаю еще какой-то троссард зимой придет.
ПО сути этот перерыв для Челси вовремя.
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Бенфика первая по количеству мячей на выезде
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Ля, захожу на фупел раз в месяц, не успеваю оглядеться, как Артурка бежит нюхать очко, оборачиваюсь, а наркот без спроса минет делает. Так пинсом не долго стать...
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Игра гавно, атака беззуба. Поттербол в деле!
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ваще пое6ать на этот говноматч и его результат.
главный итог : закария на троне, поттер на страпоне.
вы мне лучше скажите, псж - бенфика будет переигровка за 1 место?))))))) или тупо по алфавиту?
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Всех с победой ФК "ИНВАЛИДСИ"!
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Закария - новый хахаль Артурика
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Как же его чечены ебут
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