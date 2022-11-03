"Сити" совершил камбэк против "Севильи"

Гол 17-летнего Рико Льюиса помог "Манчестер Сити" сделать камбэк против "Севильи", завершив групповой этап Лиги Чемпионов победой 3:1.

Стартовый состав "горожан" оказался откровенно экспериментальным, включив в себя даже юного защитника Рико Льюиса. Плеяду молодых игроков дополнили Серхио Гомес, Фил Фоден, Коул Палмер и Хулиан Альварес.



Несмотря на огромное количество перестановок в составе, "Сити" неплохо выглядел в начале матча и имел два верных шанса открыть счет, но ни Рубен Диаш, ни Илкай Гюндоган в створ не попали.



А вот "Севилья" своим шансом воспользовалась. На 31-й минуте брошенный у дальней штанги Рафа Мир пробил головой после подачи углового — 0:1.



Далее гости сосредоточились на удержании своего преимущества. В остатке тайма хозяева лишь отметились еще несколькими неточными ударами.



Не сумев сравнять счет в первом тайме, "горожане" сделали это во втором. На 52-й минуте Альварес сделал классный пас на правый край штрафной, откуда Льюис пробил в касание в ближний угол ворот — 1:1.



Сравняв счет, "Сити" принялся искать победный гол и на 73-й минуте с задачей справился. Вышедший на замену Кевин Де Брюйне сделал просто гениальную передачу с правого фланга на Альвареса, который ворвался в штрафную, ускользнул от голкипера и с острого угла поразил пустые ворота — 2:1.



Точка в матче была поставлена на 83-й минуте, когда настырный Альварес совершил отбор у защитника вблизи чужой штрафной и щедро поделился мячом с Риядом Махрезом — 3:1.



Даже в таком состав и даже пропустив первым, "Сити" оказался слишком силен для "Севильи". Во втором тайме "горожане" убедительно это доказали.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 3:1 (0:1)



Голы: Льюис 52, Альварес 73, Махрез 83 — Мир 31.



"Манчестер Сити": Ортега, Льюис (Канселу 85), Диаш, Лапорт, Гомес (Уилсон-Эсбранд 70), Гюндоган (Силва 57), Палмер (Де Брюйне 70), Фоден, Махрез, Грилиш (Родри 45), Альварес.



"Севилья": Буну, Монтьель, Кармона, Тейшейра (Гудель 45), Рекик, Акунья (Теллес 45), Гомес (Сусо 45), Ракитич (Жордан 67), Дилэйни, Иско (Ламела 57), Мир.