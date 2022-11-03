"Сити" совершил камбэк против "Севильи"

Рико Льюис Гол 17-летнего Рико Льюиса помог "Манчестер Сити" сделать камбэк против "Севильи", завершив групповой этап Лиги Чемпионов победой 3:1.

Стартовый состав "горожан" оказался откровенно экспериментальным, включив в себя даже юного защитника Рико Льюиса. Плеяду молодых игроков дополнили Серхио Гомес, Фил Фоден, Коул Палмер и Хулиан Альварес.

Несмотря на огромное количество перестановок в составе, "Сити" неплохо выглядел в начале матча и имел два верных шанса открыть счет, но ни Рубен Диаш, ни Илкай Гюндоган в створ не попали.

А вот "Севилья" своим шансом воспользовалась. На 31-й минуте брошенный у дальней штанги Рафа Мир пробил головой после подачи углового — 0:1.

Далее гости сосредоточились на удержании своего преимущества. В остатке тайма хозяева лишь отметились еще несколькими неточными ударами.

Не сумев сравнять счет в первом тайме, "горожане" сделали это во втором. На 52-й минуте Альварес сделал классный пас на правый край штрафной, откуда Льюис пробил в касание в ближний угол ворот — 1:1.

Сравняв счет, "Сити" принялся искать победный гол и на 73-й минуте с задачей справился. Вышедший на замену Кевин Де Брюйне сделал просто гениальную передачу с правого фланга на Альвареса, который ворвался в штрафную, ускользнул от голкипера и с острого угла поразил пустые ворота — 2:1.

Точка в матче была поставлена на 83-й минуте, когда настырный Альварес совершил отбор у защитника вблизи чужой штрафной и щедро поделился мячом с Риядом Махрезом — 3:1.

Даже в таком состав и даже пропустив первым, "Сити" оказался слишком силен для "Севильи". Во втором тайме "горожане" убедительно это доказали.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 3:1 (0:1)

Голы: Льюис 52, Альварес 73, Махрез 83 — Мир 31.

"Манчестер Сити": Ортега, Льюис (Канселу 85), Диаш, Лапорт, Гомес (Уилсон-Эсбранд 70), Гюндоган (Силва 57), Палмер (Де Брюйне 70), Фоден, Махрез, Грилиш (Родри 45), Альварес.

"Севилья": Буну, Монтьель, Кармона, Тейшейра (Гудель 45), Рекик, Акунья (Теллес 45), Гомес (Сусо 45), Ракитич (Жордан 67), Дилэйни, Иско (Ламела 57), Мир.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2022 00:55

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