Сон перенесет операцию на глазнице

"Тоттенхэм" объявил, что нападающему Сону Хен Мину потребуется операция на глазнице.

Напомним, Сон получил травму лица в победном для "Тоттенхэма" матче Лиги Чемпионов против "Марселя" (1:2) во вторник вечером. Игрок сборной Южной Кореи покинул поле "Велодрома" еще в первом тайме.



По возвращении в Лондон Сон прошел углубленное обследование, которое обнаружило, что 30-летнему футболисту требуется операция "по стабилизации перелома в области левого глаза".



В своем официальном заявлении "Тоттенхэм" не называет сроки восстановления, однако теперь поездка Сона на Чемпионат Мира в Катаре находится под большим вопросом.