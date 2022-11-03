Сон перенесет операцию на глазнице

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" объявил, что нападающему Сону Хен Мину потребуется операция на глазнице.

Напомним, Сон получил травму лица в победном для "Тоттенхэма" матче Лиги Чемпионов против "Марселя" (1:2) во вторник вечером. Игрок сборной Южной Кореи покинул поле "Велодрома" еще в первом тайме.

По возвращении в Лондон Сон прошел углубленное обследование, которое обнаружило, что 30-летнему футболисту требуется операция "по стабилизации перелома в области левого глаза".

В своем официальном заявлении "Тоттенхэм" не называет сроки восстановления, однако теперь поездка Сона на Чемпионат Мира в Катаре находится под большим вопросом.


Метки Сон, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2022 00:05

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  1. edgarkuznetsov 03.11.2022 00:43 # edgarkuznetsov
    Заебись, с Ливером будет играть без Кулу,Риша,Сона ,зато с мертвым Моурой

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