Шупо-Мотинг может заменить Роналду в "Юнайтед"

Нападающий "Баварии" Эрик-Максим Шупо-Мотинг вызывает "серьезный интерес" у "Манчестер Юнайтед".

По информации французского издания Media Foot, "Юнайтед" рассматривает Шупо-Мотинга на замену Криштиану Роналду, который хотел покинуть "Олд Траффорд" еще минувшим летом и может попытаться сделать это снова.



Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг восхищается универсальностью и опытом Эрик-Максима, который не имеет твердого места в стартовом составе "Баварии", но все равно проявляет себя полезным игроком, забив восемь голов в 13 матчах.



33-летний камерунец до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт, а значит может быть доступен по сниженной цене в январе — или бесплатно следующим летом.



Стоит отметить, что Шупо-Мотинг уже знаком с английским футболом, в свое время не сумев заиграть в "Стоуке", откуда он отправился в ПСЖ, а в 2020 году оказался в "Баварии".