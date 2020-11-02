Артета охладил слухи насчет "Барселоны"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета охладил слухи, связывающие его с переходом в "Барселону".

На текущей неделе в испанской прессе появились слухи, что "Барселона" рассматривает Артету на замену Хави, который не сумел преодолеть групповой этап Лиги Чемпионов.



Однако Артета верит, что Хави — правильный человек для "Барселоны". Сам же Микель рад продолжать трудиться в "Арсенале".



"Что я могу сказать? Я крайне счастлив и горжусь быть там, где нахожусь".



"Думаю, сейчас "Барселона" встала на действительно хороший путь, у них феноменальный тренер. Тренер, который стал абсолютной легендой в этом клубе и воодушевлял каждого. Это заслуживает большого уважения", — цитирует Артету Evening Standard.