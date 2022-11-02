Сака снова готов играть за "Арсенал"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака полностью решил свои проблемы со стопой и снова готов играть в футбол.

Напомним, Сака был вынужденно заменен в первом тайме победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" (5:0) в минувшее воскресенье.



Сразу же появились опасения, что Букайо может пропустить Чемпионат Мира, однако уже в среду 21-летний игрок сборной Англии возобновил полноценные тренировки.



"Букайо пропустил лишь одну-две тренировки, и сегодня он в порядке. Да, он доступен для завтрашнего матча (против "Цюриха" в Лиге Европы)", — приводит слова главного тренера Микеля Артеты официальный веб-сайт "Арсенала".