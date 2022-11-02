"Сити" и "Ливерпуль" хотят Мукоко

Юссуфа Мукоко "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" проявляют интерес к нападающему дортмундской "Боруссии" Юссуфе Мукоко

В свои 17 лет Мукоко является полноценным членом первой команды "Боруссии", забив четыре гола и отдав три результативные передачи в этом сезоне Бундеслиги.

Дополнительный толчок развитию Мукоко придал тот факт, что минувшим летом "Боруссия" продала нападающего Эрлинга Холанда в "Сити" за 51 миллион фунтов. Благодаря этому у Юссуфы прибавилось игровой практики.

Как утверждает Football Insider, своей игрой юный немец камерунского происхождения привлек внимание двух грандов Премьер-Лиги. Однако ПСЖ, "Реал" и "Барселона" тоже не остаются в стороне.

Мукоко уже договорился о том, что с момента, как ему исполнится 18 позже в ноябре, его интересы будет представлять базирующееся в Англии агентство Unique Sports Management.


Метки Боруссия, Ливерпуль, Манчестер Сити, Мукоко

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2022 20:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 02.11.2022 21:15 # apl-nash
    Вряд ли мужчина с традиционной гетеро-ориентацией предпочтёт Нольсити - клуб продажных шалав и таких же фанатов, проституирущих на деньгах арабских шейхов. Не, не пойдёт он в этот арабский Гарем

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  2. true-manc 02.11.2022 20:16 # true-manc
    Очевидно, что любой здравомыслящий игрок с амбициями предпочтет Сити, в лгбтпуль переходят только из соображений лгбт-солидарности или от безнадежности.

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