"Сити" и "Ливерпуль" хотят Мукоко

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" проявляют интерес к нападающему дортмундской "Боруссии" Юссуфе Мукоко

В свои 17 лет Мукоко является полноценным членом первой команды "Боруссии", забив четыре гола и отдав три результативные передачи в этом сезоне Бундеслиги.



Дополнительный толчок развитию Мукоко придал тот факт, что минувшим летом "Боруссия" продала нападающего Эрлинга Холанда в "Сити" за 51 миллион фунтов. Благодаря этому у Юссуфы прибавилось игровой практики.



Как утверждает Football Insider, своей игрой юный немец камерунского происхождения привлек внимание двух грандов Премьер-Лиги. Однако ПСЖ, "Реал" и "Барселона" тоже не остаются в стороне.



Мукоко уже договорился о том, что с момента, как ему исполнится 18 позже в ноябре, его интересы будет представлять базирующееся в Англии агентство Unique Sports Management.