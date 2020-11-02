МЮ продлит контракт Далота на 12 месяцев

"Манчестер Юнайтед" готов воспользоваться своей опцией по продлению контракта с защитником Диогу Далотом.

Далот был куплен "Юнайтед" у "Порту" за 19 миллионов фунтов по инициативе Жозе Моуриньо еще в 2018 году, однако только в этом сезоне Диогу закрепился в стартовом составе "красных дьяволов".



Проблема в том, что действующий контракт Далота истекает в конце этого сезона, а в прессе регулярно появляются слухи о намерении европейских грандов вроде "Реала", "Барселоны" и "Милана" переманить 23-летнего португальца.



Как сообщает The Sun, "Юнайтед" настроен сохранить Далота. Клуб находится в постоянном контакте с агентом игрока Карлушем Гонсалвешем и сейчас ведет переговоры о новом контракте.



Чтобы успокоить спекуляции насчет Далота в январе и лишить его возможности вести переговоры с зарубежными клубами, "красные дьяволы" собираются продлить контракт Диогу на 12 месяцев — до июня 2024.



Этим "Юнайтед" выгадает себе больше времени, чтобы договориться с Далотом о новом долгосрочном контракте.