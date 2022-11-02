"Пэлас" опасается ухода Захи свободным агентом

Уилфрид Заха "Кристал Пэлас" все больше опасается, что вингер Уилфрид Заха покинет клуб свободным агентом в конце сезона.

Действующий контракт Захи истекает в конце этого сезона. Уже с января Уилфрид сможет вести переговоры с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения у "Пэлас".

Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, "орлы" в устной форме сделали 29-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара предложение о новом контракте с увеличением зарплаты относительно текущих 130,000 фунтов в неделю.

И хотя в данный момент переговоры продолжаются, компромисс не близок. На "Селхерст Парк" все больше опасаются, что дело не в деньгах, и Заха вновь помышляет о переходе в большой клуб, как это уже было в предыдущие годы.

В прошлом Захой интересовались "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм" и его бывший клуб "Манчестер Юнайтед". Сам Уилфрид, конечно, понимает, что его шансы уйти на повышение будут лучше, если он будет доступен безо всякой компенсации.


Метки Заха, контракты, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2022 17:00

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