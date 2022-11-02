"Пэлас" опасается ухода Захи свободным агентом

"Кристал Пэлас" все больше опасается, что вингер Уилфрид Заха покинет клуб свободным агентом в конце сезона.

Действующий контракт Захи истекает в конце этого сезона. Уже с января Уилфрид сможет вести переговоры с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения у "Пэлас".



Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, "орлы" в устной форме сделали 29-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара предложение о новом контракте с увеличением зарплаты относительно текущих 130,000 фунтов в неделю.



И хотя в данный момент переговоры продолжаются, компромисс не близок. На "Селхерст Парк" все больше опасаются, что дело не в деньгах, и Заха вновь помышляет о переходе в большой клуб, как это уже было в предыдущие годы.



В прошлом Захой интересовались "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм" и его бывший клуб "Манчестер Юнайтед". Сам Уилфрид, конечно, понимает, что его шансы уйти на повышение будут лучше, если он будет доступен безо всякой компенсации.