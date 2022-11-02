"Эвертон" и "Ньюкасл" хотят Бройю

Армандо Бройя "Эвертон" и "Ньюкасл" заинтересованы в приглашении нападающего "Челси" Армандо Бройи в январе.

Уверенно отыграв прошлый сезон за "Саутгемптон" на правах аренды, на эту кампанию Бройя остался в "Челси".

Однако обычно Армандо проигрывает конкуренцию Пьер-Эмерику Обамеянгу с Каем Хавецем, отметившись лишь одним появлением в стартовом составе "синих" с начала сезона.

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер, в отличие от своего предшественника Томаса Тухеля, не собирается удерживать Бройю и готов отправить 21-летнего албанца за практикой.

Как сообщает CBS Sports, арендовать Армандо на вторую половину сезона хотели бы "Эвертон" и "Ньюкасл", однако опции выкупа они не получат.


Метки Бройя, Ньюкасл, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2022 16:00

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