"Эвертон" и "Ньюкасл" хотят Бройю

"Эвертон" и "Ньюкасл" заинтересованы в приглашении нападающего "Челси" Армандо Бройи в январе.

Уверенно отыграв прошлый сезон за "Саутгемптон" на правах аренды, на эту кампанию Бройя остался в "Челси".



Однако обычно Армандо проигрывает конкуренцию Пьер-Эмерику Обамеянгу с Каем Хавецем, отметившись лишь одним появлением в стартовом составе "синих" с начала сезона.



Главный тренер "Челси" Грэм Поттер, в отличие от своего предшественника Томаса Тухеля, не собирается удерживать Бройю и готов отправить 21-летнего албанца за практикой.



Как сообщает CBS Sports, арендовать Армандо на вторую половину сезона хотели бы "Эвертон" и "Ньюкасл", однако опции выкупа они не получат.