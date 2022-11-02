Анонс матча "Манчестер Сити" — "Севилья"

"Манчестер Сити" завершит групповой этап Лиги Чемпионов домашним матчем против "Севильи".

Этот матч не имеет турнирного значения не только для "Сити", который уже гарантировал себе первое место в Группе G, но и для "Севильи", которая выходит в плей-офф со второй строчки.



"Мы хотим выиграть этом матч и продолжить отрабатывать некоторые вещи. Наши игроки могут видеть, насколько хороша "Севилья", и ради престижа мы обязаны постараться", — сообщил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола на пресс-конференции.



- "Сити" выиграл все три своих матча против "Севильи" в Лиге Чемпионов с общим счетом 9:2.



- Гвардиола как тренер проиграл только два из 13 своих матчей против "Севильи" (9 побед, 2 ничьи), а в среднем его команда забивала по 2.5 гола за игру.



- Последний раз "Севилья" побеждала английскую команду на групповом этапе Лиги Чемпионов еще в ноябре 2007 — 3:1 против "Арсенала". С тех пор три ничьи и семь поражений.



- "Сити" выиграл 81% своих домашних матчей в Лиге Чемпионов при Гвардиоле (26 из 32), и это лучший показатель среди всех тренеров (20+ матчей) в истории соревнования.



- "Севилья" не выиграла ни одного из шести последних выездных матчей в Лиге Чемпионов.



- Оба своих последних матча в Лиге Чемпионов "Сити" завершил со счетом 0:0.



"Сити" побережет нападающего Эрлинга Холанда, которого все еще беспокоит стопа. Также Гвардиола пообещал выпустить "игроков, которые обычно не играют".



Лига Чемпионов. Группа G. 6-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "Севилья" (Испания)

Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция