Анонс матча "Челси" — "Динамо"
В заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов "Челси" сыграет дома против загребского "Динамо".
"Челси" досрочно гарантировал себе первое место в Группе E, и в другой раз главный тренер "синих" Грэм Поттер мог бы пожертвовать этим матчем — особенно когда на носу дерби с "Арсеналом" в Премьер-Лиге.
Однако фанаты требуют от "Челси" реакции на разгромное поражение от "Брайтона" в минувший уикенд (4:1), а "Динамо" сохраняет шансы на попадание в Лигу Европы.
- Единственная предыдущая встреча "Челси" и "Динамо" случилась ранее в этом сезоне, когда "синие" уступили в Загребе 1:0.
- Это будет четвертый раз, когда какая-либо хорватская команда сыграет на выезде в Англии. Все три предыдущих связаны с "Динамо" (1 ничья, 2 поражения).
- Поражение 0:1 в Загребе стало последним матчем для Томаса Тухеля в качестве главного тренера "Челси".
- Прежде только одной команде удавалось дважды победить "Челси" на групповом этапе Лиги Чемпионов — "Базелю" в сезоне 2013/14.
- "Челси" не проигрывает дома на групповом этапе Лиги Чемпионов с сентября 2019 (0:1 против "Валенсии"), одержав шесть побед и добыв четыре ничьи.
- Последний раз "Динамо" побеждало на выезде в Лиге Чемпионов аж в ноябре 1998 (0:1 против "Аякса"). С тех пор команда из Загреба провела 20 матчей за пределами своего стадиона, потерпев 17 поражений.
- "Челси" не проиграл ни одного из четырех матчей Лиги Чемпионов при Поттере (3 победы, 1 ничья).
- Восемь последних голов "Челси" в Лиге Чемпионов были забиты семью различными игроками.
- Два из трех голов "Динамо" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов забил Мислав Оршич.
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага пропустит этот матч из-за травмы стопы, а значит на ворота вернется Эдуар Менди. Матео Ковачичу предстоит фитнес-тест. Калиду Кулибали снова в строю. Дебютировать за "синих" может арендованный у "Ювентуса" Денис Закариа.
Лига Чемпионов. Группа E. 6-й тур
"Челси" (Англия) — "Динамо Загреб" (Хорватия)
Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 23:00 Онлайн-трансляция
02.11.2022 14:00
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Дайте воды пжлста
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вторым составом отгегемонят загребчан. скриньте.
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что я понял для себя, так это то что лучше сдохнуть свободным в абсолютной темноте и холоде, чем иметь что-то общее с рюзьке!!!!!!!!!!!
крылатым грунту не треба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Чей гараж?
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мои пенсолошки, МОИ ИМПЕРАТОРСИ выйдут с первого места, скриньте !
ЛЧ в этом сезоне НАШ!
СЕГОДНЯ АРМАНДО БРОЯ покажет что такое настоящий ТОП-ФОРВАРД!
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Мы хохлы,на колени просим прощения,Русский народ простите нас,мы доигрались мы теперь поняли всё
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Главное, что важно в современном футболе -центр поля. Похуй на защиту, атаку, вратаря. Если у тебя заебись центр, то у тебя заебись команда.
Именно поэтому АПЛ выиграет Сити, а не Арсенал. Скриньте
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И ведь не заебало этому челу с двух аккаунтов писать (причём, иногда самому себе).
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Хакер под ником Джокер ДНР стал героем материала РИА Новости. Анонимный айтишник подтвердил федеральному агентству, что ему удалось взломать программу управления украинскими войсками DELTA, которую разработали американцы. По словам Джокера, эта работа заняла у него много времени
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По его словам, оказалось, что серверы программы DELTA, которая координирует украинские войска, находятся в Днепропетровске.
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Я вонючий хохол помойте меня пжлста
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Загреб чемпик
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