Анонс матча "Челси" — "Динамо"

В заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов "Челси" сыграет дома против загребского "Динамо".

"Челси" досрочно гарантировал себе первое место в Группе E, и в другой раз главный тренер "синих" Грэм Поттер мог бы пожертвовать этим матчем — особенно когда на носу дерби с "Арсеналом" в Премьер-Лиге.



Однако фанаты требуют от "Челси" реакции на разгромное поражение от "Брайтона" в минувший уикенд (4:1), а "Динамо" сохраняет шансы на попадание в Лигу Европы.



- Единственная предыдущая встреча "Челси" и "Динамо" случилась ранее в этом сезоне, когда "синие" уступили в Загребе 1:0.



- Это будет четвертый раз, когда какая-либо хорватская команда сыграет на выезде в Англии. Все три предыдущих связаны с "Динамо" (1 ничья, 2 поражения).



- Поражение 0:1 в Загребе стало последним матчем для Томаса Тухеля в качестве главного тренера "Челси".



- Прежде только одной команде удавалось дважды победить "Челси" на групповом этапе Лиги Чемпионов — "Базелю" в сезоне 2013/14.



- "Челси" не проигрывает дома на групповом этапе Лиги Чемпионов с сентября 2019 (0:1 против "Валенсии"), одержав шесть побед и добыв четыре ничьи.



- Последний раз "Динамо" побеждало на выезде в Лиге Чемпионов аж в ноябре 1998 (0:1 против "Аякса"). С тех пор команда из Загреба провела 20 матчей за пределами своего стадиона, потерпев 17 поражений.



- "Челси" не проиграл ни одного из четырех матчей Лиги Чемпионов при Поттере (3 победы, 1 ничья).



- Восемь последних голов "Челси" в Лиге Чемпионов были забиты семью различными игроками.



- Два из трех голов "Динамо" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов забил Мислав Оршич.



Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага пропустит этот матч из-за травмы стопы, а значит на ворота вернется Эдуар Менди. Матео Ковачичу предстоит фитнес-тест. Калиду Кулибали снова в строю. Дебютировать за "синих" может арендованный у "Ювентуса" Денис Закариа.



Лига Чемпионов. Группа E. 6-й тур

"Челси" (Англия) — "Динамо Загреб" (Хорватия)

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 23:00 Онлайн-трансляция