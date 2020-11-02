"Барселона" рассматривает Артету на замену Хави
"Барселона" рассматривает главного тренера "Арсенала" Микеля Артету на замену Хави.
Хави оказался под колоссальным давлением после того, как не сумел преодолеть групповой этап Лиги Чемпионов.
Невыход в плей-офф Лиги Чемпионов стал большим ударом по "Барселоне" в финансовом отношении, ведь на "Ноу Камп" рассчитывали на призовые от участия в элитном европейском турнире.
Теперь судьба Хави зависит от выступления в Ла Лиге, где пока "Барселона" уступает одно очко лидирующему "Реалу".
Как утверждает Sport, Хави сохраняет поддержку своих боссов, но те хотят быть готовыми на случай смены главного тренера.
И одним из кандидатов на замену Хави называется как раз Артета, чей "Арсенал" сейчас лидирует в Премьер-Лиге. Микель является продуктом академии "Барселона", хотя шанса в первой команде так и не получил.
02.11.2022 13:00
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3.14сю пусть сосут
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Артета не такой дурак
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какая борьба идет за ученика Венгера, однако
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