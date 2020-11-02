"Барселона" рассматривает Артету на замену Хави

Микель Артета "Барселона" рассматривает главного тренера "Арсенала" Микеля Артету на замену Хави.

Хави оказался под колоссальным давлением после того, как не сумел преодолеть групповой этап Лиги Чемпионов.

Невыход в плей-офф Лиги Чемпионов стал большим ударом по "Барселоне" в финансовом отношении, ведь на "Ноу Камп" рассчитывали на призовые от участия в элитном европейском турнире.

Теперь судьба Хави зависит от выступления в Ла Лиге, где пока "Барселона" уступает одно очко лидирующему "Реалу".

Как утверждает Sport, Хави сохраняет поддержку своих боссов, но те хотят быть готовыми на случай смены главного тренера.

И одним из кандидатов на замену Хави называется как раз Артета, чей "Арсенал" сейчас лидирует в Премьер-Лиге. Микель является продуктом академии "Барселона", хотя шанса в первой команде так и не получил.


Метки Арсенал, Артета, Барселона, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. abse 02.11.2022 14:45 # abse
    3.14сю пусть сосут

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  2. makeewadim 02.11.2022 14:11 # makeewadim
    Артета не такой дурак

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  3. mixmaster 02.11.2022 13:04 # mixmaster
    какая борьба идет за ученика Венгера, однако

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