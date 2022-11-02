Сон рискует пропустить матч с "Ливерпулем"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в ближайший уикенд из-за полученной против "Марселя" в Лиге Чемпионов травмы.

Сону потребовалась замена в победном для "Тоттенхэма" матче на "Велодроме" накануне (1:2) еще в первом тайме. 30-летний южнокореец получил травму лица и, возможно, сотрясение головного мозга.



Потеря Сона может стать проблемой для "шпор", которые и так лишены травмированных Деяна Кулусевски и Ришарлисона.



"В данный момент мы не знаем. Нам нужно дождаться медицинского обследования, которое будет проведено завтра. Сейчас Сонни чувствует себя лучше. Я видел его в раздевалке. Он праздновал с нами. Поэтому давайте подождем до завтра".



"Мы не уверены, сотрясение ли это. Там что-то с лицом. Его глаз немного опух", — цитирует Кристиана Стеллини, подменявшего отбывавшего дисквалификацию главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте, Evening Standard.