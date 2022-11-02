"Ди Си Юнайтед" назначил Руни с нарушением правил
Легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни был назначен главным тренером "Ди Си Юнайтед" с нарушением правил.
В июле, вскоре после своего ухода из "Дерби", Руни возглавил "Ди Си Юнайтед", который ему довелось представлять в качестве игрока с 2018 по 2019 год, забив 25 голов в 52 матчах.
Сейчас выяснилось, что при назначении Уэйна клуб из Вашингтона нарушил правила МЛС, не став рассматривать других кандидатов на вакантный пост.
Правила МЛС обязывают каждый клуб при заполнении такого рода должности собеседовать "двух или более кандидатов из имеющих недостаточное представительство групп", включая минимум одного темнокожего или афроамериканца.
В опубликованном накануне заявлении МЛС говорится, что "Ди Си Юнайтед", завершивший прошлый сезон на дне Восточной Конференции, был оштрафован на 25,000 долларов (21.8 тыс. фунтов).
02.11.2022 11:00
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30.11.2015 13:20 #
citylife
Как сообщает авторитетное издание The Scum, FA готовит принятие нового закона. Это будет уже второй закон Руни. Это закон будет защищать права людей с особенностями физического и умственного развития (инвалидов). Суть закона будет заключаться в том, что начиная с сезона 16/17 в каждом клубе должен быть жирный инвалид с волосами от жопы на голове получающий 350 тыс. фунтов в неделю.
Напомним, что первый закон Руни защищает права чернокожих. Этот закон обязывает клубы давать шанс на собеседование чернокожим тренерам. Скорее всего этот закон носит имя Руни в честь чернокожего джентельмена, водившего мамку Руни в кино.
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