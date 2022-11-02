"Ди Си Юнайтед" назначил Руни с нарушением правил

Легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни был назначен главным тренером "Ди Си Юнайтед" с нарушением правил.

В июле, вскоре после своего ухода из "Дерби", Руни возглавил "Ди Си Юнайтед", который ему довелось представлять в качестве игрока с 2018 по 2019 год, забив 25 голов в 52 матчах.



Сейчас выяснилось, что при назначении Уэйна клуб из Вашингтона нарушил правила МЛС, не став рассматривать других кандидатов на вакантный пост.



Правила МЛС обязывают каждый клуб при заполнении такого рода должности собеседовать "двух или более кандидатов из имеющих недостаточное представительство групп", включая минимум одного темнокожего или афроамериканца.



В опубликованном накануне заявлении МЛС говорится, что "Ди Си Юнайтед", завершивший прошлый сезон на дне Восточной Конференции, был оштрафован на 25,000 долларов (21.8 тыс. фунтов).