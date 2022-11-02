Артета знает, что однажды его уволят

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что его уход из лондонского клуба неминуем.

Несмотря на свои очевидные успехи, Артета все еще достаточно молод по тренерским меркам и до сих пор не познал горечи увольнения.



Однако, если это и случится, то не станет неожиданностью для Микеля. Испанец подготовил себя к этому, когда только решил стать тренером.



"Наверное, для тренера главный страх — это страх увольнения. В день, когда я решил стать тренером, и принял очень осознанное решение, сказав себе: "Это (увольнение) случится. Сегодня, завтра, через месяц, через 10 лет. Я не знаю, когда, но это случится".



"Это не может делать меня эмоциональным и не может быть причиной, почему я делаю определенные вещи или нет. Чего я боюсь сейчас, так это подвести других людей", — цитирует Артету Daily Mirror.