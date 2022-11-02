Фергюсон рассказал, как "Эвертон" отказался покупать Холанда
Легенда "Эвертона" Данкан Фергюсон рассказал, что "ириски" отвергли возможность приобрести нападающего Эрлинга Холанда.
22-летний Холанд поразил всех своей результативности на старте своего дебютного английского сезона, забив 16 голов в 22 первых матчах за "Манчестер Сити".
Судьба норвежского бомбардира могла сложиться иначе. В свое время Альф-Инге, отец Эрлинга, привозил сына на просмотр в "Эвертон", однако на Финч Фарм не впечатлились юным дарованием.
"Он станет невероятным игроком, не так ли? Верите вы или нет, но я расскажу вам историю о том, как он побывал в "Эвертоне".
"Его отец привел его в "Эвертон", но клуб его так и не подписал".
"Ему было 15 или 16 лет, и команда, в которой он тогда числился, хотела за него пару миллионов фунтов, но "Эвертон" не стал тратиться".
"Эвертон" не думал, что это правильное приобретение для них в то время".
"Раз отец привел его в "Эвертон", я практически уверен, что он приводил его в "Лидс", потому что его отец выступал за "Лидс" и "Манчестер Сити".
"Я практически уверен, что отец предлагал его ряду клубов в то время", — цитирует Фергюсона Daily Mail.
02.11.2022 09:00
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