Фергюсон рассказал, как "Эвертон" отказался покупать Холанда

Легенда "Эвертона" Данкан Фергюсон рассказал, что "ириски" отвергли возможность приобрести нападающего Эрлинга Холанда.

22-летний Холанд поразил всех своей результативности на старте своего дебютного английского сезона, забив 16 голов в 22 первых матчах за "Манчестер Сити".



Судьба норвежского бомбардира могла сложиться иначе. В свое время Альф-Инге, отец Эрлинга, привозил сына на просмотр в "Эвертон", однако на Финч Фарм не впечатлились юным дарованием.



"Он станет невероятным игроком, не так ли? Верите вы или нет, но я расскажу вам историю о том, как он побывал в "Эвертоне".



"Его отец привел его в "Эвертон", но клуб его так и не подписал".



"Ему было 15 или 16 лет, и команда, в которой он тогда числился, хотела за него пару миллионов фунтов, но "Эвертон" не стал тратиться".



"Эвертон" не думал, что это правильное приобретение для них в то время".



"Раз отец привел его в "Эвертон", я практически уверен, что он приводил его в "Лидс", потому что его отец выступал за "Лидс" и "Манчестер Сити".



"Я практически уверен, что отец предлагал его ряду клубов в то время", — цитирует Фергюсона Daily Mail.