"Ньюкасл" готов купить Троссарда в январе

"Ньюкасл" готов приобрести вингера "Брайтона" Леандро Троссарда в зимнее трансферное окно.

Троссард является ключевым игроком команды, которая в этом сезоне победила "Челси", "Манчестер Юнайтед" и добыла ничью в гостях у "Ливерпуля".



Леандро забил семь голов и отдал одну результативную передачу в 12 матчах этого сезона Премьер-Лиги и, по слухам, находится на радаре у своего бывшего наставника по "Брайтону" Грэма Поттера, ныне возглавляющего "Челси".



Однако Northern Echo утверждает, что 27-летний бельгиец также заинтересовал "Ньюкасл", который находится в поисках усиления фланговой игры из-за проблем со здоровьем Аллана Сен-Максимена и невысокой эффективности Джейкоба Мерфи.



"Сороки" надеются воспользоваться тем, что в январе у Троссарда будет оставаться только 18 месяцев по контракту. Суммы около 30 миллионов фунтов может быть достаточно для приобретения Леандро.