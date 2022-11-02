Поттер готов устроить дебют Закариа

Наставник "Челси" Грэм Поттер готов устроить дебют полузащитнику Денису Закариа в матче Лиги Чемпионов против загребского "Динамо".

Закариа не сыграл ни минуты за "Челси" после своего перехода из "Ювентуса" на правах аренды два месяца назад.



Но поскольку "синие" досрочно выиграли Группу E, Поттер готов выпустить 25-летнего швейцарца на поле "Стэмфорд Бридж" в среду вечером.



"Он очень хорош. Он хорошо тренируется, а партнеры по команде поддерживают его. Он расстроен, что не играет, как другие, но до минувшего уикенда наши результаты и игра были хорошими".



"Мы пытаемся предпринимать шаги. Он рассматривается на завтрашний матч. Он будет в заявке. Он доступен для выбор, поэтому посмотрим", — цитирует Поттера Sky Sports.