Клопп: "Та реакция, которую я и хотел увидеть"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил свою команду за реакцию, продемонстрированную в матче Лиги Чемпионов против "Наполи".

Проиграв "Лидсу" на своем поле со счетом 1:2 в минувший уикенд, "Ливерпуль" смог реабилитироваться в глазах своих болельщиков с помощью победы 2:0 над "Наполи" во вторник вечером.



И хотя эта победа не позволила "красным" занять первое место в своей группе, Клопп остался очень доволен своими подопечными.



"Это та реакция, которую я и хотел увидеть. Все мы сходились в том, что должны отреагировать, и мы сделали это в очень сложном матче против очень хорошего соперника".



"Мы никогда не сомневались в своем мастерстве. Думаю, никто не сомневался в нашем мастерстве, но проблема в том, что мы не демонстрировали свое мастерство стабильно".



"Когда мы оборонялись сегодня вечером, то оборонялись всем, что у нас есть. Мы были по-настоящему компактны и демонстрировали желание выигрывать единоборства".



"В данный момент "Наполи" является грозной силой, и нам могло быть крайне сложно сегодня вечером, но парни провели очень хороший матч".



"Повторюсь, стабильность и последовательность — это то, что нам нужно. Мы возьмем хорошие вещи из этого матча, чтобы дать бой "Тоттенхэму", — цитирует Клоппа Daily Mail.