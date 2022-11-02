"Тоттенхэм" вырвал победу у "Марселя", выиграв свою группу Лиги Чемпионов

"Тоттенхэм" на последних секундах вырвал победу 1:2 у "Марселя", благодаря чему выиграл свою группу Лиги Чемпионов.

Относительно волевой победы 2:3 над "Борнмутом" в стартовом составе "шпор" произошло четыре изменения. Этими новыми лицами стали Эрик Дайер, Родриго Бентанкур, Иван Перишич и Лукас Моура.



"Марсель" едва не открыл счет уже на третьей минуте. Это экс-нападающий "Арсенала" Алексис Санчес пробивал головой, слегка не попав в дальний угол ворот.



Хозяева не стали этим ограничиваться, забрав инициативу и заставив "Тоттенхэм" обороняться. На 20-й минуте Санчес вновь оказался на ударной позиции, однако на сей раз гостей спас их голкипер Уго Льорис.



Вскоре Льорис совершил еще более впечатляющий сейв, отразив мощный выстрел Жордана Верету из пределов штрафной. У "шпор" атакующая игра просто отсутствовала.



В итоге "Марсель" своего добился. После нехитрого розыгрыша углового Шансель Мбемба свободно пробил головой с линии вратарской — 1:0.



Гости резко встрепенулись, но до перерыва лишь успели огрызнуться дальними ударами Харри Кейна и Пьер-Эмиля Хейбьерга.



Во втором тайме "Тоттенхэм" окончательно пришел в себя и уже на 54-й минуте сравнял счет. Перишич навесил со штрафного, а Клеман Лангле выиграл борьбу на втором этаже у дальней штанги и пробил головой — 1:1.



Сравняв счет, "шпор" остепенились и стали действовать с оглядкой на свои ворота. Команда Антонио Конте охотно контратаковала, с чем у нее были проблемы в первом тайме.



На 81-й минуте Хейбьерг отметился попаданием в перекладину. К тому времени хозяева принялись отчаянно рисковать, потому что их устраивала только победа.



Концовка получилась тяжелой для "Тоттенхэма". Огорчить "шпор" мог не только Санчес, но и другой бывший игрок "Арсенала" Сеад Колашинац.



Последним действием в матче гости организовали контратаку, которую после прекрасного паса Кейна завершил Хейбьерг — 1:2.



"Тоттенхэм" одержал тяжелейшую победу и сохранил за собой первое место в группе. А вот "Марсель" вместо путевки в плей-офф не попал даже в Лигу Европы, финишировав четвертым.



"Марсель" (Франция) — "Тоттенхэм" (Англия) — 1:2 (1:0)



Голы: Мбемба 45, Хейбьерг 90 — Лангле 54.



"Марсель": Лопес, Мбемба, Байи (Жиго 9, Колашинац 73), Балерди, Клосс (Каборе 74), Ронжье (Суарес 83), Верету (Ундер 74), Тавареш, Гендузи, Харит, Санчес.



"Тоттенхэм": Льорис, Лангле, Дайер, Дэвис, Сессеньон (Роял 45), Бентанкур (Скипп 84), Хейбьерг, Перишич, Моура (Хиль 90), Кейн, Сон (Биссума 29).



Предупреждения: Балерди — Лангле, Хейбьерг.