"Ливерпуль" победил "Наполи", но остался вторым
"Ливерпуль" одержал победу 2:0 над "Наполи", но все равно не смог подвинуть своего соперника с вершины Группы A Лиги Чемпионов.
В стартовый состав "красных" после травмы вернулся Ибраима Конате, заменив Джо Гомеса. Также свой шанс с первых минут получили Костас Цимикас, Кертис Джонс и Джеймс Милнер.
В начале матча шла довольно живая игра, хотя с проникновением в штрафную у обеих команд наблюдались проблемы.
И все-таки моменты "Ливерпуля" в первом тайме были лучше. На 29-й минуте Алькантара наносил обводящий удар с дистанции, но голкипер "Наполи" Алекс Мерет сыграл надежно. А вскоре Джонс пробил выше.
Также Мерет выручил свою команду чуть позже, когда Мохамед Салах вышел один на один по правому краю штрафной и пытался подсечь мяч перед голкипером. Правда, здесь египтянин угодил в офсайд.
Вскоре после начала второго тайма случился гол. Это Лео Эстигор пробил головой в упор без всякого сопротивления после подачи со штрафного, однако после долгих разбирательств система VAR отменила гол, обнаружив минимальный офсайд у норвежца.
В дальнейшем игра была довольно равной, без явных моментов, а развязка случилась на 85-й минуте, когда Мерет остановил удар Дарвина Нуньеса головой, но Салах все же заставил мяч пересечь линию ворот — 1:0.
На исходе компенсированного времени "красные" забили второй гол похожим образом. На сей раз Нуньес добил мяч после отраженного Меретом удара головой Виргила Ван Дейка — 2:0.
"Ливерпулю" не удалось выиграть с разницей в четыре мяча и занять первое место в группе, однако сам факт победы должен принести Юргену Клоппу и его игрокам моральное удовлетворение после фиаско в Неаполе в сентябре.
"Ливерпуль" (Англия) — "Наполи" (Италия) — 2:0 (0:0)
Голы: Салах 85, Нуньес 90.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Рэмси 87), Конате, Ван Дейк, Цимикас, Фабиньо, Алькантара (Байчетич 87), Милнер (Эллиотт 48), Джонс (Нуньес 73), Салах, Фирмино (Карвалью 87).
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Ким, Оливера, Ндомбеле (Распадори 87), Лоботка (Зелински 83), Замбо-Ангисса, Политано (Лосано 70), Осимхен (Симеоне 87), Кварацхелия (Элмаз 83).
Предупреждения: Конате, Александер-Арнольд, Нуньес.
02.11.2022 01:00
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Последние комментарии:
Было делом принципа вьебать этот макарон...Который получил халяву и подставки в первом матче от Наших клоунов в прайме.
Комментатор надрачивал на этого нонейма Хвичу...который середняк середняком и ничего не смог сделать в матче.Раз то в жизни стрельнул как Аршавин с покером и все...От этого он ТОп игроком не являеться.
(ответить)
вымучили два гола в конце игры... фирменная геморройная победа колбасы, чмохи в своем стиле
(ответить)
Вагифа опять забанили или он свой коммент стыдливо удалил?)
(ответить)
неплохо, энергичный матч получился, жаль только милнер травмировался.
нуньес хорошо вышел, решил исход.
посмотрим, кого там жеребьевка определит, да и с игрой к весне вообще не понятно что будет, но хуже нынешнего врят ли получится выступать.
клопп топ
(ответить)
КНЯЗИ!!!
(ответить)
Марсель слил из-за ггшек в лице гендузи и калашинаца
02.11.2022 00:59 # удалить
narcot
Петунхэм обкончал малого оруу
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/96511/?c=1#c7668325
(ответить)
Клопп, Путин, Хард-энд-хэви!!!
(ответить)
Веди себя нормально, ЖИВОТНОЕ
(ответить)
Россия, Путин, Ливерпуль!
Только победы!
(ответить)
Обидно проебать 1 игру и стать вторыми.
(ответить)
ПОРТО БАВАРИЯ РЕАЛ ПСЖ
это варики на кого лузеркуйня попасть может.
ну сносно, на самом деле кроме баварии все проходимые конкретно для нынешнего лфк.
у шпор бенфика борусия лейпциг(или шахта), милан интер брюгге
честно говоря по нынешнему футболу шпор брюгге проходной, остальные 50 на 50 ( за исключением если шахта пройдет, что нельзя исключать)
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Шпоры камбэчат уже который матч подряд ,охуенно
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Зелень Укроп Сало
Что не так?
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Хорошая победа при хорошей игре. Порадовала интенсивность в первую очередь, прессинг начал появляться. Но тут самое главное ввести это в привычку и в апл, что сложно, ибо мало кадров и видима свежести не хватает этому составу выдавать две такие игры на неделе. Реализация все такой же мрак, оба гола буквально всунули после все тех же ударов во вратаря, но хоть так.
Отдельно отмечу великолепное судейство, как обычно в лч. Никаких тебе уебанов британских. Кажись все решения у рефа были идеальными.
Юнва.
С выходом из группы смерти. Такой бы лфк в лиге.
(ответить)
Судейка протащил=)
(ответить)
повезло портовой помойке.
наполе норм потрахал лузеркуйню.
(ответить)
Поражаюсь курицам. Как у них так получается с их говнофутболом?)))
(ответить)
Молодцы! Молодняк порадовал! Юра должен давать шансы! Забегали, как в былом Ливерпуле!
(ответить)
Артурику 2 палки вогнали)))
01.11.2022 22:19 #
thegodfather
ну че там, лузерпуки подготовились к очередной е6алочке сегодня?????????????
(ответить)
Вечно вторые …
(ответить)
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