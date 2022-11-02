"Ливерпуль" победил "Наполи", но остался вторым

"Ливерпуль" одержал победу 2:0 над "Наполи", но все равно не смог подвинуть своего соперника с вершины Группы A Лиги Чемпионов.

В стартовый состав "красных" после травмы вернулся Ибраима Конате, заменив Джо Гомеса. Также свой шанс с первых минут получили Костас Цимикас, Кертис Джонс и Джеймс Милнер.



В начале матча шла довольно живая игра, хотя с проникновением в штрафную у обеих команд наблюдались проблемы.



И все-таки моменты "Ливерпуля" в первом тайме были лучше. На 29-й минуте Алькантара наносил обводящий удар с дистанции, но голкипер "Наполи" Алекс Мерет сыграл надежно. А вскоре Джонс пробил выше.



Также Мерет выручил свою команду чуть позже, когда Мохамед Салах вышел один на один по правому краю штрафной и пытался подсечь мяч перед голкипером. Правда, здесь египтянин угодил в офсайд.



Вскоре после начала второго тайма случился гол. Это Лео Эстигор пробил головой в упор без всякого сопротивления после подачи со штрафного, однако после долгих разбирательств система VAR отменила гол, обнаружив минимальный офсайд у норвежца.



В дальнейшем игра была довольно равной, без явных моментов, а развязка случилась на 85-й минуте, когда Мерет остановил удар Дарвина Нуньеса головой, но Салах все же заставил мяч пересечь линию ворот — 1:0.



На исходе компенсированного времени "красные" забили второй гол похожим образом. На сей раз Нуньес добил мяч после отраженного Меретом удара головой Виргила Ван Дейка — 2:0.



"Ливерпулю" не удалось выиграть с разницей в четыре мяча и занять первое место в группе, однако сам факт победы должен принести Юргену Клоппу и его игрокам моральное удовлетворение после фиаско в Неаполе в сентябре.



"Ливерпуль" (Англия) — "Наполи" (Италия) — 2:0 (0:0)



Голы: Салах 85, Нуньес 90.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Рэмси 87), Конате, Ван Дейк, Цимикас, Фабиньо, Алькантара (Байчетич 87), Милнер (Эллиотт 48), Джонс (Нуньес 73), Салах, Фирмино (Карвалью 87).



"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Ким, Оливера, Ндомбеле (Распадори 87), Лоботка (Зелински 83), Замбо-Ангисса, Политано (Лосано 70), Осимхен (Симеоне 87), Кварацхелия (Элмаз 83).



Предупреждения: Конате, Александер-Арнольд, Нуньес.