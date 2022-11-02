"Вулверхэмптон" уверен в назначении Лопетеги

"Вулверхэмптон" приблизился к назначению Хулена Лопетеги своим новым главным тренером.

Лопетеги изначально был целью номер один "Вулверхэмптона" на замену уволенному месяц назад Бруну Лаже, однако Хулен, от услуг которого вскоре отказалась "Севилья", отверг английский клуб.



С тех пор "Вулверхэмптон" успел собеседовать ряд других кандидатов, включая Майкла Била, Петера Боса, Роба Эдвардса и Энтони Бэрри, но ни с кем из них у "волков" не сложилось.



В итоге 20 октября "Вулверхэмптон" объявил, что временщик Стив Дэвис останется у руля команды до конца года, вскоре вернувшись к идее с приглашением Лопетеги.



По информации The Telegraph, клуб с "Молинью" подкупил Хулена своей настойчивостью, и на текущей неделе стороны добились значительного прогресса в переговорах.



В данный момент "Вулверхэмптон" уверен, что компромисс будет достигнут, надеясь официально объявить о назначении 56-летнего испанца на следующей неделе.



Добавим, что Лопетеги еще потребуется разрешение на работу в Англии, поэтому два оставшихся до паузы на Чемпионат Мира матча "волки", вероятно, проведут при Дэвисе.