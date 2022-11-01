Жоржиньо счастлив в "Челси"

Полузащитник "Челси" Жоржиньо заявил, что он счастлив в лондонском клубе.

Жоржиньо сыграл свыше 200 матчей за "Челси" после своего перехода из "Наполи" пять лет назад, однако "синие" до сих пор не предложили полузащитнику продлить свой истекающий в конце сезона контракт.



Тем не менее, 30-летний итальянец бразильского происхождения рад сосредоточиться на игре в футбол и не поддается влиянию слухов, связывающих его с переходом в "Барселону" и клубы Серии А.



"В данный момент я очень счастлив, и все мы сосредоточены на том, что нам нужно делать. Я наслаждаюсь своей жизнью здесь. Я наслаждаюсь работой с каждым, и думаю, любой скажет то же самое. Быть в "Челси" — это приятно", — приводит слова Жоржиньо Daily Mail.