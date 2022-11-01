"Арсенал" обдумывает покупку Факундо Торреса

"Арсенал" изучает возможность приобретения вингера "Орландо Сити" и сборной Уругвая Факундо Торреса.

Торрес только в январе присоединился к "Орландо Сити", перебравшись в клуб МЛС из родного "Пеньяроля" по сделке стоимостью около 7.8 млн. фунтов.



За это время Факундо проявил себя наилучшим образом, забив девять голов и отдав восемь результативных передач в 34 матчах минувшего сезона МЛС.



Кроме того, в июле Торрес отличился в товарищеском матче "Орландо Сити" против "Арсенала", и с тех пор Факунда находился на радаре у "канониров".



По информации Goal, скаут "Арсенала" Тони Лима неоднократно просматривал Торреса в последние месяцы, а в ближайший уикенд технический директор "канониров" Эду проведет встречу с представителями 22-летнего уругвайца.



"Арсенал" видит в Торресе игрока, который смог бы добавить конкуренции Букайо Сака на правом краю атаки. И хотя пока переговоры находятся на ранней стадии, сам Факундо очень хочет получить шанс в Премьер-Лиге.



