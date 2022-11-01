Агент исключает уход Клоппа из "Ливерпуля"

Агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа исключил уход своего клиента из мерсисайдского клуба.

"Ливерпуль" настолько неубедительно проводит этот сезон, что таблоиды даже принялись спекулировать насчет возможного ухода Клоппа, который, как им кажется, теряет контроль над ситуацией.



По словам агента Марка Кошице, боссы мерсисайдского клуба заранее были готовы к проблемам, а Клопп полон решимости преодолеть эти сложности.



"Я могу заверить, что у Юргена Клоппа нет намерения уйти из "Ливерпуля".



"Тот факт, что в этом сезоне могут возникнуть проблемы из-за высокой интенсивности предыдущего сезона, учитывался владельцами до старта сезона".



"Юрген наслаждается поддержкой людей, принимающих решения, и находится в регулярном контакте с ними. Он любит клуб, свою команду, фанатов, а также намерен побеждать и успешно завершить этот переходный процесс в "Ливерпуле". Он продлил свой контракт до 2026 года не просто так", — цитирует Кошице Liverpool Echo.