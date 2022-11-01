Гвардиола: "Уолкер и Филлипс, вероятно, будут готовы к ЧМ-2022"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "вероятным" возвращение защитника Кайла Уолкера и полузащитника Калвина Филлипса к Чемпионату Мира.

Филлипс, который сыграл только 13 минут в этом сезоне, завершает свое восстановление после перенесенной в сентябре операции на плече, тогда как Уолкер лег под нож хирурга в октябре, чтобы решить проблемы с паховой областью.



В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Севильи" Гвардиола поведал, что оба его подопечных еще имеют шансы отправиться в Катар со сборной Англии.



"Это вероятно, учитывая ход их восстановления".



"Гарет (Саутгейт) напрямую поговорил с обоими игроками. По тому, что я слышал в раздевалке, похоже на то, что они будут готовы. Чемпионат Мира бывает не каждую неделю. Мы под впечатлением от восстановления Кайла, но он отстает от Калвина", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.