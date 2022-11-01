Шервуд ожидает, что Клопп покинет "Ливерпуль", если не попадет в топ-4

Бывший наставник "Тоттенхэма" Тим Шервуд предсказал отставку Юргена Клоппа, если "Ливерпуль" завершит этот сезон за пределами топ-4 Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" выиграл только треть из своих 12 первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги и сейчас находится уже в восьми очках от топ-4.



Клопп всегда говорил о попадании в Лигу Чемпионов как о своей приоритетной цели в каждом сезоне, и Шервуд не верит, что Юрген останется, если провалится в этой кампании.



"Если они не финишируют в топ-4, тренер должен будет поговорить с руководством, чтобы увидеть, обладает ли он мотивацией продолжать".



"Я не думаю, что он сможет собраться и начать заново. Думаю, он уйдет (если "Ливерпуль" финиширует за пределами топ-4)", — сообщил Шервуд Sky Sports.