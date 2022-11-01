"Тоттенхэм" сел за стол переговоров с Конте

"Тоттенхэм", наконец, приступил к обсуждению нового контракта со своим главным тренером Антонио Конте, не дожидаясь паузы на Чемпионат Мира.

Завтра, 2 ноября, будет ровно год, как 53-летний Конте возглавил "Тоттенхэм", сменив у штурвала уволенного Нуну Эшпириту Санту.



Действующий контракт Антонио по-прежнему истекает в конце этого сезона, и неопределенность с будущим итальянского специалиста превратилась в проблему для "шпор".



Пресса регулярно сватает Конте назад в "Ювентус", а вдобавок "Тоттенхэм" испытывает затруднения в переговорах о продлении сотрудничества со своими игроками, которые хотят знать, останется ли Антонио.



По информации The Sun, сейчас лондонский клуб пытается решить эту проблему и даже готов увеличить текущую зарплату Конте в 13 миллионов фунтов в год.