Канселу хочет провести в "Сити" "еще много лет"

Защитник Жоау Канселу заявил, что надеется провести в "Манчестер Сити" еще много лет.

Канселу выступает за "Сити" после своего перехода из "Ювентуса" в 2019 году. Жоау долго привыкал к английскому футболу, но со временем утвердился ключевым игроком команды Хосепа Гвардиолы.



Своей игрой за "горожан" Канселу заслужил репутацию одного из самых креативных крайних защитников в мире, и 28-летний португалец просто не видит для себя места лучше.



"Манчестер Сити" стал самым важным шагом в моей карьере. Конечно, я побывал в больших клубах вроде "Бенфики", "Валенсии", "Интера", "Ювентуса", но, думаю, прямо сейчас "Манчестер Сити" — это другой уровень".



"Я решил перейти сюда, хотя первые шесть месяцев сложились не очень хорошо. Мне потребовался период адаптации. Но теперь я гораздо лучше освоился и надеюсь провести здесь еще много лет, потому что мне здесь хорошо".



"Я могу говорить об этом, потому что после моей ошибки против "Ливерпуля" в прошлом месяце — индивидуальной ошибки, которая обеспечила три очка "Ливерпулю" — люди поддержали меня, и я почувствовал любовь наших фанатов. Я хочу отблагодарить их в будущем. Я хочу принести им трофеи, потому что это лучший способ отплатить им за поддержку", — сообщил Канселу City Magazine.