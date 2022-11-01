"Ливерпуль" хочет купить Лаймера в январе

"Ливерпуль" хочет приобрести полузащитника "РБ Лейпциг" Конрада Лаймера в январе.

Минувшим летом главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп решил не покупать полузащитника, затем признав, что это было ошибкой.



На исходе августа Клоппу удалось укрепить центр поля арендованным у "Ювентуса" Артуром Мело, но тот успел сыграть считанные минуты, прежде чем выбыл из строя с тяжелой травмой.



Полузащита остается проблемной зоной в "Ливерпуле", и Клопп надеется найти решение в январе. Таким решением и может стать Лаймер, утверждает Sky Germany.



Контракт Конрада истекает в конце этого сезона, и в Лейпциге уже не надеются заключить новую сделку со своим ключевым игроком. Правда, в услугах 25-летнего австрийца также заинтересована "Бавария".