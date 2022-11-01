Анонс матча "Марсель" — "Тоттенхэм"

Сон Хен Мин Участие "Тоттенхэма" в плей-офф Лиги Чемпионов зависит от исхода выездного матча против "Марселя" во вторник вечером.

В данный момент "Тоттенхэм" возглавляет Группу D, но "Спортинг" с "Айнтрахтом" опережает на одно очко, а "Марсель" — на два.

Хорошая вещь в том, что "шпоры" являются хозяевами своей судьбы и в случае победы на "Велодроме" займут первое место. Впрочем, и ничья позволит лондонцам выйти в плей-офф.

- Единственная предыдущая встреча этих команд случилась ранее в этом сезоне, когда "Тоттенхэм" победил "Марсель" со счетом 2:0.

- "Марсель" не выиграл ни одного из девяти последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 7 поражений).

- "Тоттенхэм" не выиграл ни одного из шести последних выездных матчей против французских команд в еврокубках (4 ничьи, 2 поражения).

-"Марсель" выиграл два из трех последних домашних матчей в Лиге Чемпионов, хотя до этого потерпел шесть поражений кряду на "Велодроме".

- "Тоттенхэм" выиграл только два из восьми последних матчей в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 4 поражения).

- В 10 своих предыдущих кампаниях в Лиге Чемпионов "Марсель" лишь однажды выигрывал свою группу — в сезоне 1992/93, завоевав тогда трофей.

- "Тоттенхэм" не выиграл ни одного из четырех последних выездных матчей в Лиге Чемпионов.

- "Тоттенхэм" не забивал в трех последних выездных матчах в Лиге Чемпионов.

Этот матч "Тоттенхэм" проведет без своего главного тренера Антонио Конте, отбывающего дисквалификацию за свое удаление против "Марселя". Кристиан Ромеро, Деян Кулусевски и Ришарлисон отсутствуют с травмами.

Лига Чемпионов. Группа D. 6-й тур
"Марсель" (Франция) — "Тоттенхэм" (Англия)
Марсель. Стадион "Велодром". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Марсель, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 273

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 01.11.2022 15:44 # takernotagiver
    Велодром сегодня превратится в КуроТраходром.

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  2. mixmaster 01.11.2022 15:40 # mixmaster
    весь фапл сегодня - марсель!
    #spursy

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  3. acceptodessa 01.11.2022 15:36 # acceptodessa
    ничья, ставьте хаты

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  4. slavaukraine 01.11.2022 15:35 # slavaukraine
    На главную поставьте, вы че на приколе? Это ключевой матч группового этапа для Тоттенхэма, а вы дерьмо портовое на главной держите.

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