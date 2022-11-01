Анонс матча "Марсель" — "Тоттенхэм"

Участие "Тоттенхэма" в плей-офф Лиги Чемпионов зависит от исхода выездного матча против "Марселя" во вторник вечером.

В данный момент "Тоттенхэм" возглавляет Группу D, но "Спортинг" с "Айнтрахтом" опережает на одно очко, а "Марсель" — на два.



Хорошая вещь в том, что "шпоры" являются хозяевами своей судьбы и в случае победы на "Велодроме" займут первое место. Впрочем, и ничья позволит лондонцам выйти в плей-офф.



- Единственная предыдущая встреча этих команд случилась ранее в этом сезоне, когда "Тоттенхэм" победил "Марсель" со счетом 2:0.



- "Марсель" не выиграл ни одного из девяти последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 7 поражений).



- "Тоттенхэм" не выиграл ни одного из шести последних выездных матчей против французских команд в еврокубках (4 ничьи, 2 поражения).



-"Марсель" выиграл два из трех последних домашних матчей в Лиге Чемпионов, хотя до этого потерпел шесть поражений кряду на "Велодроме".



- "Тоттенхэм" выиграл только два из восьми последних матчей в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 4 поражения).



- В 10 своих предыдущих кампаниях в Лиге Чемпионов "Марсель" лишь однажды выигрывал свою группу — в сезоне 1992/93, завоевав тогда трофей.



- "Тоттенхэм" не выиграл ни одного из четырех последних выездных матчей в Лиге Чемпионов.



- "Тоттенхэм" не забивал в трех последних выездных матчах в Лиге Чемпионов.



Этот матч "Тоттенхэм" проведет без своего главного тренера Антонио Конте, отбывающего дисквалификацию за свое удаление против "Марселя". Кристиан Ромеро, Деян Кулусевски и Ришарлисон отсутствуют с травмами.



Лига Чемпионов. Группа D. 6-й тур

"Марсель" (Франция) — "Тоттенхэм" (Англия)

Марсель. Стадион "Велодром". 23:00 Онлайн-трансляция