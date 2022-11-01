Анонс матча "Ливерпуль" — "Наполи"

Хвича Кварацхелия и Мохамед Салах "Ливерпуль" завершит групповой этап Лиги Чемпионов домашним матчем против "Наполи".

"Ливерпуль" уже гарантировал себе выход в плей-офф соревнования и в данный момент занимает второе место в Группе A, на три очка отставая от "Наполи".

"Наполи" сохранит за собой первую строчку в квартете, если избежит поражения с разницей в четыре гола или более — возможно, "Ливерпулю" и не удастся сотворить сенсацию, однако болельщики ожидают, что "красные" реабилитируются на поражение 4:1 в Италии в сентябре.

- Это будет восьмая встреча "Ливерпуля" и "Наполи" в еврокубках, и пока у итальянской победы преимущество — три победы против двух у английской.

- Ранее "Наполи" трижды приезжал к "Ливерпулю", но пока не побеждал (1 ничья, 2 поражения).

- "Ливерпуль" проиграл оба последних матча против итальянских команд в Лиге Чемпионов.

- "Наполи" еще никогда не побеждал английские команды на выезде (3 ничьи, 8 поражений).

- Это будет 100-й матч Юргена Клоппа в Лиге Чемпионов в качестве тренера. Никому из других немецких специалистов этого не удавалось.

- "Наполи" является самой результативной командой этого розыгрыша Лиги Чемпионов — 20 голов в пяти матчах.

- Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил 42 гола в Лиге Чемпионов. Среди африканцев только у Дидье Дрогба больше (44).

- Нападающий "Наполи" Джакомо Распадори поучаствовал в шести голах в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

- Для защитников Трента Александер-Арнольда и Энди Робертсона этот матч может стать 50-м за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов.

В этом матче Юрген Клопп может устроить дебют за "Ливерпуль" для защитника Калвина Рэмси, который отсутствовал с травмой спины. Жоэль Матип все еще лечится, но может вернуться Ибраима Конате.

Лига Чемпионов. Группа A. 6-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — "Наполи" (Италия)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 69



Поиск: