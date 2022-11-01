Нелсон мечтает о новом контракте с "Арсеналом"
Нападающий "Арсенала" Рис Нелсон признался, что был бы счастлив заключить новый контракт с клубом.
В минувший уикенд 22-летний Нелсон напомнил о себе, отметившись дублем и результативной передачей против "Ноттингем Форест" (5:0).
Рис получил этот шанс только благодаря травме Букайо Сака, всего лишь в четвертый раз в этом сезоне появившись на футбольном поле в футболке "Арсенала".
Тем не менее, Нелсон испытывает большую привязанность к "канонирам" и надеется заслужить продление своего истекающего в конце сезона контракта.
"Я никогда не сомневался в себе. "Арсенал" — это команда, в которой я нахожусь с восьми лет, и у меня есть очень, очень сильная связь и любовь к этому клубу. Конечно, у меня были сложные времена, когда я не играл или не попадал в число запасных, но я никогда не планировал уйти из клуба или заявить, что у меня нет будущего здесь. Я сделаю все, чтобы проявить себя здесь".
"По моему действующему контракту остается еще несколько месяцев, и для меня было бы удивительно получить новую сделку. Я был бы счастлив связать свое будущее с клубом. Но я сосредоточен лишь на том, чтобы делать правильные вещи. Конечно, сложно выходить на 5-10 минут, и я бы хотел играть гораздо, гораздо больше", — цитирует Нелсона Daily Mirror.
01.11.2022 13:00
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