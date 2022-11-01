Эвра призвал фанатов МЮ поддержать Магуайра

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра призвал фанатов "красных дьяволов" поддержать капитана команды Харри Магуайра.

Благодаря травме Рафаэля Варана Магуайру удалось вернуться в стартовый состав "Юнайтед" и помочь команде одержать победу 1:0 над "Вест Хэмом" в минувший уикенд.



Эвра надеется, что Магуайр использует этот шанс и вновь станет основным игроком "дьяволов", опасаясь, что иначе Харри будет вынужден покинуть клуб.



"Если вы фанат "Юнайтед", я призываю вас сейчас дать ему шанс и поддержать его. Кроме того, Харри не может провалиться. Думаю, если он провалится, ему придется покинуть клуб".



"Но я знаю, что ему это по силам, и у него будет полная поддержка игроков и тренера. Мы не знаем, что произойдет, и тренер может использовать Линделефа вместо него, но даже в таком случае Харри не должен сдаваться, он должен ждать своего шанса. А когда он получит свой шанс, то должен показать, что он за игрок", — сообщил Эвра Betfair.