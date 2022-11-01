МЮ интересуется Максом Ааронсом

"Манчестер Юнайтед" включил Макса Ааронса из "Норвича" в свой шорт-лист из правых защитников.

Истекающий в конце сезона контракт Диогу Далота, а также полное отсутствие игровой практики у Аарона Ван-Биссаки подталкивают "Юнайтед" к приглашению игрока на позицию правого защитника.



По информации Football Insider, одним из имен в шорт-листе "красных дьяволов" значится Ааронс, пускай Макс в данный момент и выступает в Чемпионшипе.



Ааронс имеет контракт до 2024 года и оценивается в 15 миллионов фунтов. К своим 22 годам Макс успел сыграл 184 матча за "Норвич" во всех соревнованиях, включая 70 в Премьер-Лиге.