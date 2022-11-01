Агент: "У Озила особенные отношения с Сака"
Агент Месута Озила рассказал, что бывший полузащитник "Арсенала" до сих пор общается с вингером "канониров" Букайо Сака.
В свое время Озил превратился в настоящую обузу для "Арсенала" со своей зарплатой в 350,000 фунтов, и лондонский клуб испытал облегчение, отправив Месута в "Фенербахче" в январе 2021.
Несмотря на это, Озил, ныне выступающий за "Истанбул Башакшехир", сохранил привязанность к "Арсеналу" и продолжает общаться с некоторыми игроками команды Микеля Артеты.
"Он наслаждался своим временем в "Арсенале". Он до сих пор контактирует со множеством игроков, включая Сака, с которым у них особенные отношения".
"Вернется ли Озил в Англию? Он никогда бы не смог выступать за другой английский клуб, он не такой, как Обамеянг", — сообщил агент Эркют Согут Tribal Football.
01.11.2022 09:00
Просмотров: 699
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ебанный турк так и сведёт Саку с дороги.. начинал же общаться с Сакой когда был ещё немцем.. а ща тряпка нытик без хребетный кебаб.. как лаваш без мяса..
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий