Санчес предвкушает возможность огорчить "Тоттенхэм"

Алексис Санчес Нападающий "Марселя" Алексис Санчес признался, что был бы рад помешать "Тоттенхэму" выйти в плей-офф Лиги Чемпионов из-за своей привязанности к "Арсеналу".

Во вторник вечером "Марсель" примет на своем поле "Тоттенхэм", которому достаточно избежать поражения, чтобы выйти из Группы D.

В преддверии матча на "Велодроме" Санчес вспомнил, как выступал за "Арсенал" и какое наслаждение ему доставляли победы над соседями по Северному Лондону.

"Я испытываю огромные чувства к "Арсеналу" со времен своих выступлений там. Я сохранил отличные воспоминания о каждом в клубе, особенно о фанатах".

"Каждая победа над "Тоттенхэмом" доставляла огромное удовольствие. Это были очень особенные воспоминания, которые я храню близко к своему сердцу".

"Каждый игрок обладает мотивацией, чтобы играть и побеждать. Все мы хотим одержать победу".

"Наша раздевалка обладает этой страстью. Очень важно, что мы сыграем перед своими болельщиками, и это будет подстегивать нас", — цитирует Санчеса The Independent.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Санчес, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2022 08:00

Количество просмотров Просмотров: 218

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superglor 01.11.2022 08:10 # superglor
    Да-да, кидала который сбежал посреди сезона в МЮ за жирной личкой, рассказывает что-то там про чувства к Арсинолю.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: