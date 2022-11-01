Санчес предвкушает возможность огорчить "Тоттенхэм"

Нападающий "Марселя" Алексис Санчес признался, что был бы рад помешать "Тоттенхэму" выйти в плей-офф Лиги Чемпионов из-за своей привязанности к "Арсеналу".

Во вторник вечером "Марсель" примет на своем поле "Тоттенхэм", которому достаточно избежать поражения, чтобы выйти из Группы D.



В преддверии матча на "Велодроме" Санчес вспомнил, как выступал за "Арсенал" и какое наслаждение ему доставляли победы над соседями по Северному Лондону.



"Я испытываю огромные чувства к "Арсеналу" со времен своих выступлений там. Я сохранил отличные воспоминания о каждом в клубе, особенно о фанатах".



"Каждая победа над "Тоттенхэмом" доставляла огромное удовольствие. Это были очень особенные воспоминания, которые я храню близко к своему сердцу".



"Каждый игрок обладает мотивацией, чтобы играть и побеждать. Все мы хотим одержать победу".



"Наша раздевалка обладает этой страстью. Очень важно, что мы сыграем перед своими болельщиками, и это будет подстегивать нас", — цитирует Санчеса The Independent.