Клопп: "Я не устал от "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что он не устал от своей работы в мерсисайдском.

Клопп тренирует "Ливерпуль" с 2015 года, и именно семью годами ограничивалось пребывание Юргена в его бывших клубах "Майнце" и дортмундской "Боруссии".



Неудачный старт "Ливерпуля" в новом сезоне дал повод предположить, что Клопп выдохся и находится в конце своего привычного по длительности цикла, однако Юрген категорическим с этим не согласен.



"В данный момент наш вызов в том, чтобы избегать ошибок и сохранять хорошее, двигаясь шаг за шагом. У нашей ситуации никогда не было быстрого решения, но мы не перестанем сражаться".



"Я ничего не читаю, но каждый, наверное, высказывает свое мнение обо мне сейчас. Люди могут посмотреть на меня и сказать, что я выгляжу уставшим или вроде того. Но я не устал. Данного оправдания не существует".



"Моя работа заключается не только в том, чтобы быть здесь, когда светит солнце и кто-то вручает нам трофей. Моя работа также в том, чтобы быть здесь в действительно тяжелый период, и в такой период я буду стараться изо всех сил или даже больше, 100 процентов", — цитирует Клоппа Sky Sports.