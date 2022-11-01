МЮ решит вопрос с будущим Рэшфорда до конца года

"Манчестер Юнайтед" закроет вопрос с будущим своего нападающего Маркуса Рэшфорда до конца календарного года.

Действующий контракт Рэшфорда с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю по-прежнему истекает в конце этого сезона, и если "Юнайтед" ничего не предпримет, Маркус смог бы уже в январе свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Однако на "Олд Траффорд" не допустят этой ситуации. Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, "красные дьяволы" не помышляют о расставании со своим воспитанником.



Если "Юнайтед" не успеет договориться с Рэшфордом о новой сделке до наступления января, то воспользуется своей опцией по автоматическому продлению действующего контракта Маркуса на 12 месяцев и этим выгадает себе дополнительное время.



Рэшфорд, которому накануне исполнилось 25, занимает центральное место в планах главного тренера "дьяволов" Эрика Тен Хага на будущее. Предполагается, что и сам Маркус хочет остаться в Манчестере, несмотря на то, что минувшим летом контактировал с ПСЖ.