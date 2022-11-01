"Арсенал" — главный претендент на Тилеманса

Юри Тилеманс "Арсенал" является главным претендентом на полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.

"Арсенал" интересовался Тилемансом еще минувшим летом, но так и не решился сделать свое предложение "Лестеру" по игроку сборной Бельгии.

Контракт Юри по-прежнему истекает в конце этого сезона, а значит в январе у "лис" будет последняя возможность выручить хоть как-нибудь деньги за 25-летнего полузащитника.

Ожидается, что в январе "Лестер" попросит за Тилеманса гораздо меньше тех 38 млн. фунтов, в которые Юри оценивался минувшим летом.

И Daily Mirror утверждает, что наивысшие шансы заполучить Тилеманса имеет "Арсенал", несмотря на интерес к Юри со стороны других клубов, включая "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

"Канониры" выглядят привлекательно для Тилеманса благодаря своему положению в Премьер-Лиге и относительно невысокой конкуренции в центре поля.


Метки Арсенал, Лестер, Тилеманс

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2022 00:05

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