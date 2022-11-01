"Арсенал" — главный претендент на Тилеманса

"Арсенал" является главным претендентом на полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.

"Арсенал" интересовался Тилемансом еще минувшим летом, но так и не решился сделать свое предложение "Лестеру" по игроку сборной Бельгии.



Контракт Юри по-прежнему истекает в конце этого сезона, а значит в январе у "лис" будет последняя возможность выручить хоть как-нибудь деньги за 25-летнего полузащитника.



Ожидается, что в январе "Лестер" попросит за Тилеманса гораздо меньше тех 38 млн. фунтов, в которые Юри оценивался минувшим летом.



И Daily Mirror утверждает, что наивысшие шансы заполучить Тилеманса имеет "Арсенал", несмотря на интерес к Юри со стороны других клубов, включая "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".



"Канониры" выглядят привлекательно для Тилеманса благодаря своему положению в Премьер-Лиге и относительно невысокой конкуренции в центре поля.